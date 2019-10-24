2019-10-24T17:02:41+03:00
Общество

Зеленую Рощу в Екатеринбурге засадят новыми деревьями

Но сначала парк зачистят от старых и больных насаждений
Лев ИСТОМИН
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В парке много старых и больных деревьевВ парке много старых и больных деревьевФото: Алексей БУЛАТОВ
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В последнюю неделю октября в парке Зеленая Роща в Екатеринбурге посадят 790 новых деревьев, которые привезут из питомника.

Высадят саженцы на месте, где в настоящее время вырубают 229 старых, больных и сорных деревьев и кустов. Субподрядчики, которые выполнят все работы, уже зашли в парк.

По слова замглавы города по вопросам благоустройства Алексея Бубнова, все вопросы, касающиеся зеленых насаждений в Екатеринбурге, регулярно вызывают резонанс в обществе.

- Поэтому все запланированные мероприятия выполняются при участии общественных организаций. Мы благодарны общественникам, помогающим нам в работе, - отметил Бубнов.

Реконструкция парка Зеленая Роща стартовала в 2018 году. Однако первоначальный проект преобразований часть местных жителей раскритиковали. После этого глава города Александр Высокинский пообещал горожанам, что решение по каждому дереву будет приниматься отдельно. В итоге для вырубки насчитали 299 деревьев.

Всего в рамках реконструкции Зеленой Рощи здесь посадят 1600 деревьев, 3880 кустов, установят 6 беседок и 116 скамеек. Здесь появятся новые пешеходные тротуары, дорожки для скандинавской ходьбы, а также спортивные и детские площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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