Зеленую Рощу в Екатеринбурге засадят новыми деревьями
В последнюю неделю октября в парке Зеленая Роща в Екатеринбурге посадят 790 новых деревьев, которые привезут из питомника.
Высадят саженцы на месте, где в настоящее время вырубают 229 старых, больных и сорных деревьев и кустов. Субподрядчики, которые выполнят все работы, уже зашли в парк.
По слова замглавы города по вопросам благоустройства Алексея Бубнова, все вопросы, касающиеся зеленых насаждений в Екатеринбурге, регулярно вызывают резонанс в обществе.
- Поэтому все запланированные мероприятия выполняются при участии общественных организаций. Мы благодарны общественникам, помогающим нам в работе, - отметил Бубнов.
Реконструкция парка Зеленая Роща стартовала в 2018 году. Однако первоначальный проект преобразований часть местных жителей раскритиковали. После этого глава города Александр Высокинский пообещал горожанам, что решение по каждому дереву будет приниматься отдельно. В итоге для вырубки насчитали 299 деревьев.
Всего в рамках реконструкции Зеленой Рощи здесь посадят 1600 деревьев, 3880 кустов, установят 6 беседок и 116 скамеек. Здесь появятся новые пешеходные тротуары, дорожки для скандинавской ходьбы, а также спортивные и детские площадки.
ИСТОЧНИК KP.RU