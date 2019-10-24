Жителей Екатеринбурга зовут на онкосубботник
В субботу, 26 октября, городские поликлиники Екатеринбурга с 9 до 15 часов откроют свои двери для горожан, которые придут на онкодиагностику.
«Субботники против рака» проходят в Екатеринбурге уже четвертый год каждую четвертую субботу месяца. У горожан есть возможность бесплатно посетить терапевта, гинеколога, хирурга и дерматолога.
Для осмотра нужно предварительно записаться по телефону 204-76-76. На прием возьмите с собой паспорт и медицинский полис.
Каждый раз на онкосубботники в Екатеринбурге приходят сотни жителей города, которые следят за собственным здоровьем.
Адреса поликлиник, которые принимают участие в акции 26 октября
ЦГКБ №1: проспект Ленина, 52
ЦГБ №2: улица Московская, 2
ЦГБ №3: улица Бебеля, 160
ЦГКБ №6: переулок Сапёров, 3
ЦГБ №7: улица Сыромолотова, 19
ЦГБ №20: переулок Короткий, 2
ЦГКБ №23: улица Старых Большевиков, 9
ЦГКБ №24: переулок Рижский, 16; улица Академика Щварца, 14г
ГКБ №14: переулок Суворовский, 5
Новая больница: улица Заводская, 29
Клиника Павлова: улица Байкальская, 38.
ИСТОЧНИК KP.RU