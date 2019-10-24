2019-10-24T16:43:30+03:00
На здоровье

Жителей Екатеринбурга зовут на онкосубботник

Список поликлиник, где можно провериться на рак
Лев ИСТОМИН
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Сходить к врачу в выходной - лишним не будетСходить к врачу в выходной - лишним не будетФото: Алексей БУЛАТОВ
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В субботу, 26 октября, городские поликлиники Екатеринбурга с 9 до 15 часов откроют свои двери для горожан, которые придут на онкодиагностику.

«Субботники против рака» проходят в Екатеринбурге уже четвертый год каждую четвертую субботу месяца. У горожан есть возможность бесплатно посетить терапевта, гинеколога, хирурга и дерматолога.

Для осмотра нужно предварительно записаться по телефону 204-76-76. На прием возьмите с собой паспорт и медицинский полис.

Каждый раз на онкосубботники в Екатеринбурге приходят сотни жителей города, которые следят за собственным здоровьем.

Адреса поликлиник, которые принимают участие в акции 26 октября

ЦГКБ №1: проспект Ленина, 52

ЦГБ №2: улица Московская, 2

ЦГБ №3: улица Бебеля, 160

ЦГКБ №6: переулок Сапёров, 3

ЦГБ №7: улица Сыромолотова, 19

ЦГБ №20: переулок Короткий, 2

ЦГКБ №23: улица Старых Большевиков, 9

ЦГКБ №24: переулок Рижский, 16; улица Академика Щварца, 14г

ГКБ №14: переулок Суворовский, 5

Новая больница: улица Заводская, 29

Клиника Павлова: улица Байкальская, 38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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