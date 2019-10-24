2019-10-24T16:22:02+03:00
Происшествия

Покупал оружие и обмундирование: свердловчанин получил срок за то, что переводил деньги террористам

Теперь мужчина проведет 3,5 года в колонии
Юлия СТАЛИНА
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Поймать жителя Дегтярска помогли сотрудники регионального ФСБ и полицейские из подразделения по борьбе с экстремизмом.Поймать жителя Дегтярска помогли сотрудники регионального ФСБ и полицейские из подразделения по борьбе с экстремизмом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителя Свердловской области осудили за помощь террористическим организациям. Как сообщил в СКР по региону, с 2014 по 2016 годы мужчина три раза переводил деньги на банковские карты членам преступной группировки. При этом он знал, на что тратились эти деньги: на покупку оружия, обмундирования и других вещей. Поймать жителя Дегтярска помогли сотрудники регионального ФСБ и полицейские из подразделения по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Свердловской области.

- Ранее данный гражданин к уголовной ответственности не привлекался, официального трудоустройства не имел, не женат, проживал с отцом. Финансирование зарубежных террористов он осуществлял через банковскую карту своих знакомых, чтобы не попасть в поле зрения силовиков. Успешной операции представителей МВД, ФСБ и СК предшествовала тщательная и трудоёмкая работа на протяжении порядка 1 года, - прокомментировал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Сейчас мужчину приговорили к 3,5 года колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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