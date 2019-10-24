В Екатеринбурге прошло окружное совещание по реализации ФП «Старшее поколение»

24 Окт. 15:57 2019-10-24T15:57:10+03:00

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23 октября 2019 года в Екатеринбурге под председательством руководителя Федерального центра координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» (проектного офиса) Розанова А.В. состоялось окружное совещание по реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Уральском Федеральном округе. Он отметил, что целевой показатель по уровню госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста –22,4 в 2019 году. Выполнение показателя за 8 месяцев 2019 года в УФО составило 66,6% от годового плана. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, в УФО составило 23% в 2019 году. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, в регионе составляет 56,5% в этом году, за 7 месяцев в УФО целевой показатель выполнен и составляет 59,7%. 95% лиц, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинировано против пневмококковой инфекции.

По словам руководителя проектного офиса, в лечебных учреждениях округа в настоящее время 364 геронтологические койки, 42 кабинета, 3 геронтологических центра и 55 врачей-гериатров. По целевым показателям в УФО должно быть 469 геронтологических коек, 117 кабинетов, 5 геронтологических центров и 149 врачей-гериатров.

Руководитель проектного офиса Розанов А.В. также остановился на проблемах апробации комплекса мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. Согласно утверждённому Министерством здравоохранения России регламенту оказания помощи пациентам с когнитивными расстройствами, в схему входят доврачебная помощь, первичная медико-санитарная помощь, специализированная помощь в кабинетах памяти и нейрогериатрических центрах и долговременная помощь и уход. Сравнивая статистику заболеваний когнитивными нарушениями с развитыми странами, в России 70,4 тыс. человек (60% из числа больных с переломами) не госпитализируются и не получают необходимого лечения.

О развитии гериатрической службы в Уральском Федеральном округе рассказала заместитель директора по научной работе ОСП «Российский геронтологический научно-клинический центр» РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Котовская Ю.В.

Заместитель руководителя проектного офиса Свищева С.П. проинформировала участников круглого стола о плане реализации федерального проекта «Старшее поколение» в Уральском федеральном округе в 2020 – 2024 годах. По её словам, доля населения старше трудоспособного возраста в регионах Уральского федерального округа неуклонно растёт. Это глобальный феномен и закономерный процесс.

Главный внештатный специалист-гериатр Минздрава Уральского Федерального округа Василенко Т.М. доложила коллегам о уже накопленном опыте реализации Федерального проекта «Старшее поколение» в регионе. Она рассказала об оказании стационарной медицинской помощи в гериатрических отделениях госпиталей УФО. Их всего четыре в регионе – в Челябинске, Кургане, Тюмени, Екатеринбурге. Все они соответствуют требованиям по профилю «гериатрия». Отделения оснащены функциональными

кроватями, противопролежными матрасами, прикроватными столиками, кнопками вызова медперсонала в палатах и санузле, ходунками, тростями, креслами-колясками, туалетными креслами, подъёмниками. В коридорах, санузлах и душевых установлены поручни. В 2018 году в лечебных учреждениях с гериатрическим профилем организованы кабинеты врача-психотерапевта, психологов, школы памяти. В нынешнем году запланирован комплекс мероприятий, направленных на профилактику падений и переломов у пожилых людей.

О первых итогах работы гериатрического кабинета МБУЗ «ГКП 5» г. Челябинска рассказала на совещании врач-гериатр МБУЗ «ГКП 5» г. Челябинск Вольхина Ю.А. Кабинет был открыт 1 ноября 2018 года и сегодня на его базе организована школа для пациентов с нарушением мочеиспускания, школа остеопороза, когнитивных нарушений.

О реализации комплекса мер, направленных на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов проинформировал участников мероприятия руководитель проектного офиса Розанов А.В.

Руководитель проектного офиса по внедрению системы долговременного ухода Министерства труда и социальной защиты населения РФ Шкребело А.Н. рассказал о принципах организации системы долговременного ухода. Она неизбежно приведёт к увеличению продолжительности жизни, охвата населения социальным обслуживанием, росту образовательного уровня младшего и среднего медицинского персонала, увеличению обеспеченности социальной инфраструктуры, росту качества социального обслуживания, созданию рабочих мест и возврату ухаживающих родственников в экономику. А также это привлечёт инвестиции в отрасль. Произойдёт обеление рынка соцработников, оптимизация расходов, финансируемых государством.

Об обеспеченности кадрами и подготовке специалистов-гериатров в Уральском Федеральном округе выступила заместитель руководителя проектного офиса Аброськина О.В. По её словам, расчётное количество гериатров в Уральском федеральном округе в 2019 году составляет 75 человек. В следующем году эта цифра практически удвоится до 137.

О роли специалистов сестринского дела в гериатрической практике проинформировала участников регионального совещания помощник заместителя руководителя проектного офиса Шишкина Н.А. Она напомнила о новых требованиях к специалистам сестринского дела. Теперь медицинская сестра должна быть не помощником врача, а помощником пациента.

На совещании присутствовало 30 человек, из них 6 главных внештатных специалистов гериатров из Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, ХМАО и ЯНАО.

Подобные окружные совещания по реализации проекта «Старшее поколение» пройдут до конца года также в Махачкале, Новосибирске, Уфе.