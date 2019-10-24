В Екатеринбурге электрик ударил жену молотком, поймав ее на переписке с другим мужчиной

24 Окт. 15:57 2019-10-24T17:19:38+03:00

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В субботу на улице Кировградской на Уралмаше разыгралась настоящая драма. В порыве ревности 37-летний электрик по имени Сергей ударил свою жену молотком по голове.

Все произошло в ночь на 20 октября. Поскольку была суббота, то Сергей решил расслабиться и выпить спиртного. Ближе к вечеру он поругался с женой. Правда, потом ссора стихла, и его супруга легла спать.

- В этот момент супруг решил посмотреть телефон жены. Взяв его, подозреваемый увидел ее переписку в WhatsApp с другим мужчиной. От этого он испытал приступ ревности. Подозреваемый схватил молоток и нанес спящей жене удар в область головы, - рассказывает «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Правда, позже мужчина одумался. Поняв, что сотворил, Сергей вызвал жене скорую помощь. Как рассказали «Комсомолке» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, сообщение о преступлении поступило полицейским от врачей. Те рассказали, что к ним доставили 37-летнюю женщину с травмой головы.

- В квартире на улице Кировградская полицейские задержали подозреваемого 1982 года рождения, ранее судимого за грабеж. Изъято орудие преступления-молоток. Мужчина дал признательные показания. Мотивом преступления послужила ревность, - рассказали в ведомстве.

Полиция уже возбудила против Сергея уголовное дело по части второй статьи 111 (Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью).

По решению Орджоникидзевского районного суда Сергея арестовали на два месяца.

Электрику грозит до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU