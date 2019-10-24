Запрос на Сталина: почему в обществе продолжаются горячие споры о советском вожде

СЕГОДНЯ 15:50 2019-10-24T15:51:45+03:00

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В октябре 2019 года в уральском городе Нижний Тагил открылся парк советской скульптуры. И, хотя в центре прогулочной зоны установлена скульптура учительницы с первоклассником, общественники обратили внимание на бюст советского вождя Иосифа Сталина, раскритиковав чиновников за прославление тирана. Другие же наоборот одобрили обращение властей к недавнему прошлому.

Почему в обществе вновь настолько силен запрос на Сталина? Почему не утихают жаркие споры о его роли в истории России? Разъясняет политолог Сергей Мошкин.

Причина первая. Это можно объяснить исключительно социологически. Каждое поколение (20-25 лет) пытается осмыслить свою историю, в том числе ближайшую историю. У них есть мнение родителей, но есть также желание докопаться до самой сути. Такой интерес понятен. Тем более, Сталин – это недавнее прошлое.

Радиорубка.В гостях: Андрей Пирожков - депутат гордумы Сергей Мошкин - политолог

Причина вторая. Есть человек Иосиф Сталин, а есть миф о Сталине. Речь идет об интерпретации этой исторической фигуры. Такие интерпретации никогда не бывают односторонними. Не нужно об этом молчать, нужно проговаривать, чтобы закрыть гештальт.

В современной жизни мы часто сталкиваемся с чудовищной несправедливостью в отношении государства к обществу, с диспропорцией в доходах, в качестве жизни. Половина россиян могут позволить себе тратить деньги только на самое необходимое: на еду и одежду. Социальное чувство неудовлетворенности пытается найти выход, формулируя для себя некий образец: когда-то было лучше.

Как традиционное общество мечтало о Золотом веке, который когда-то был и надо к нему вернуться. Примерно то же самое сегодня происходит со сталинской эпохой. Но только речь идет о мифе.

И действительно, простые ответы на простые вопросы начинают находиться. Миф о Сталине: был порядок, не было социального расслоения, государство заботилось о людях, перечисляют те или иные социальные достижения. Но этот запрос, так или иначе, сформирован из-за дня сегодняшнего.

Радиорубка, Екатеринбург, 23.10.2019 00:00 00:00

Третья причина. Государственно-историческая политика. Она связана с тем, что государство всегда использует историю в своих целях. История в этом смысле всегда очень политизирована.

Сегодня государство, в поисках легитимности, вынуждено опираться на некое историческое прошлое. В запасе у нынешнего режима, кроме победы в Великой Отечественной войне и полета в космос, ничего нет. А войну нельзя оторвать от персоны Сталина. И поэтому эксплуатация темы войны, героизация этого времени в различных мероприятиях милитаристского характера, косвенно поднимает эту личность и ставит в центр общественного внимания.

Полная версия программы «Радиорубка» на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» - здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU