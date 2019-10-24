2019-10-24T15:36:25+03:00
Происшествия

«Ушел с собакой, она вернулась, он - нет»: в уральском лесу почти неделю ищут дедушку в кирзовых сапогах

Он пропал еще 18 октября, волонтеры уже выехали на поиски
Мария Трапезникова
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В поселке Двуреченск, что с Свердловской области, волонтеры уже почти неделю прочесывают лес в поисках пропавшего 60-летнего Егорова Владимира Клавдиевича. Дедушка ушел из дома в лес еще 18 октября, чтобы погулять с собакой.

- Собака домой вернулась, а он - нет. Сейчас никто не знает, где он может быть, - рассказали волонтеры ПСО «Лиза Алерт». - За помощью обратился его брат, он сейчас в лесу, практически постоянно находится в поисках. Сегодня наша группа поедет ему помогать.

Приметы: худощавое телосложение, рост 164 сантиметра, темно-русые с небольшой сединой волосы, голубые глаза.

В день пропажи был одет в синюю куртку, кирзовые черные сапоги и синий антиклещевой костюм.

Если вы вдруг знаете, где Владимир Клавдиевич может находится, или видели его, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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