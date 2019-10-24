2019-10-24T15:34:49+03:00
Общество

Металлурги и шахтеры: уральцы каких профессий чаще всего страдают хроническими болезнями

Всего с начала года по региону зафиксировано 100 таких случаев
Мария Трапезникова
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В Роспотребнадзоре рассказали, уральцы каких профессий больше всего страдают от хронических заболеванийВ Роспотребнадзоре рассказали, уральцы каких профессий больше всего страдают от хронических заболеванийФото: Алексей БУЛАТОВ
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С начала этого года среди жителей Свердловской области зарегистрировано 100 случаев профессиональных заболеваний. Среди них 99 хронических и одно острое.

- Чаще всего болеют работники предприятий по добыче полезных ископаемых (73 %), гораздо меньше в обрабатывающих производствах - металлурги и мастера по ремонту машин (23 %), в здравоохранении - всего 3 % и в торговле - 1 %, - рассказали в пресс-службе Свердловского Роспотребнадзора.

Чаще всего работники заболевают от воздействия различных физических факторов (48 %), на втором месте в этом рейтинге - заболевания от воздействия физических перегрузок (26 %) и на третьем - от воздействия промышленных аэрозолей (18 %).

ИСТОЧНИК KP.RU

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