Не говорить, а слушать: в интернет-магазине «МегаФона» выросли заказы наушников

24 Окт. 13:54 2019-10-24T15:33:17+03:00

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Сотрудники интернет-магазина «МегаФона» на Урале принимают в среднем 100 заказов каждый день. Тренд последних месяцев - увеличение спроса на наушники и гарнитуры, по сравнению с прошлым годом он вырос в 1,5 раза.

«Уральцы все больше отправляют и слушают аудиосообщения в мессенджерах, смотрят видеоконтент - и все это в режиме нон-стоп. Это влияет на запросы потребителей. И сегодня, помимо смартфонов, ходовой товар - наушники и гарнитуры. Мы также ждем увеличения таких заказов к новому году», - отмечает директор «МегаФон Ритейл» на Урале Алексей Быков.

Второй тенденцией стала покупка товаров с телефона. Посетители интернет-магазина предпочитают выбирать устройства и аксессуары здесь и сейчас. Две трети покупок (61 %) были просмотрены и оформлены с помощью мобильного телефона, что на 11 % больше прошлого года. 36 % заказов поступают с компьютера, остальные приходятся на планшеты.

С начала года женщины (43 %) приблизились к мужчинам (57 %) в мобильном онлайн-шопинге и стали активнее пользоваться витриной «МегаФона». Из регионов пальму первенства держат жители Екатеринбурга и Свердловской области - на них приходится каждый третий заказ.

В интернет-магазин чаще всего заходят за смартфонами. На них приходится половина оформленных заказов. В лидерах продукция Samsung, Apple, Honor, Xiaomi и Huawei. Помимо наушников и гарнитур из аксессуаров в топе защитные стекла и пленки.

При оформлении заказа в рабочее время его, как правило, подтверждают в течение 10 минут. После этого покупку можно забрать в пункте выдачи интернет-магазина «МегаФона», в салоне оператора или заказать доставку курьером по городу. Также можно оформить оперативную доставку «до двери» в любой регион России с помощью курьерской службы КСЭ.