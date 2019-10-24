2019-10-24T15:30:30+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге лжериелторы обманули 26 человек на 9,5 миллиона рублей

Женщины предлагали квартиры по стоимости ниже рыночной, брали деньги и исчезали
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге лже-риелторы обманули 26 человек на 9,5 миллионов рублей, теперь их отправили под судВ Екатеринбурге лже-риелторы обманули 26 человек на 9,5 миллионов рублей, теперь их отправили под судФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили двух женщин, 69 и 29 лет, которых обвиняют в мошенничестве и краже огромной суммы денег - 9,5 миллиона рублей. Они представлялись риелторами и предлагали людям квартиры по стоимости ниже рыночной по программе, которая якобы реализовывалась администрацией города.

- Они брали у горожан крупные суммы денег - от 200 тысяч до 1,1 миллиона рублей, после чего исчезали. Квартиры они так и не показывали, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В общей сложности они одурачили 26 человек на сумму больше 9,5 миллиона рублей. Уголовные дела, заведенные на них, направлены в Ленинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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