2019-10-24T15:28:46+03:00
Общество

Порядок курсирования пригородных поездов «Ласточка» на СвЖД изменится в период ноябрьских праздников

В связи с дополнительным выходным днем, выпавшим на понедельник 4 ноября, изменяется порядок курсирования скорых пригородных поездов «Ласточка»
Поделиться:
Изменения коснутся и некоторых других пригородных поездовИзменения коснутся и некоторых других пригородных поездов
Изменить размер текста:

В период общероссийских выходных и праздничных дней со 2 по 4 ноября 2019 года на СвЖД частично изменяется порядок курсирования некоторых пригородных поездов. Перевозчик - АО «Свердловская пригородная компания».

В связи с дополнительным выходным днем, выпавшим на понедельник 4 ноября, изменяется порядок курсирования скорых пригородных поездов «Ласточка» в Свердловской области (в направлении Нижнего Тагила, Кушвы, Кузино и Шали):

· № 7060 сообщением Нижний Тагил - Екатеринбург (отправление в 06:01, здесь и далее время местное) 3 и 4 ноября отменяется;

· № 7070 сообщением Нижний Тагил - Екатеринбург (отправление в 15:12) отменяется 3 ноября, назначен дополнительно 4 ноября;

· № 7062 сообщением Нижний Тагил - Екатеринбург (отправление в 07:36) назначен 4 ноября, 5 ноября отменяется;

· № 7067 сообщением Екатеринбург - Нижний Тагил (отправление в 17:25) назначен 3 ноября, 4 ноября отменяется;

· № 7077/7079 сообщением Екатеринбург - Кушва (через Нижний Тагил, отправление в 17:25) продлевается до Серова 1 и 4 ноября. 2 и 5 ноября назначается дополнительно поезд № 7074/7072 сообщением Серов - Екатеринбург (отправление в 03:15);

· № 7055 сообщением Екатеринбург - Кузино (отправление в 17:51) назначен дополнительно 3 ноября, отменен 4 ноября;

· № 7056 сообщением Кузино - Екатеринбург (отправление в 05:44) назначен дополнительно 4 ноября, отменен 5 ноября;

· № 7054 сообщением Шаля - Екатеринбург (через Кузино, отправление в 04:41) назначен 5 ноября, отменен 4 ноября;

· № 7053 сообщением Екатеринбург - Шаля (через Кузино, отправление в 17:51) назначен 4 ноября, отменен 3 ноября.

Кроме того, 4 ноября отменяются рейсы городского электропоезда сообщением Сысерть - Керамик - Екатеринбург-Сортировочный (№ 7203, 7204, 7207, 7208, 7211, 7212), курсирующего только по рабочим дням.

Изменения коснутся и некоторых других пригородных поездов в Свердловской области. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК» и в пригородных кассах.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале будут судить работника шиномонтажки, который обокрал станцию сотовой связи
«Настоящие четвероногие звездочки»: уральские киношники на берегу Невы сняли короткометражку про собак
Свердловская полиция формирует новый Общественный совет
«Урал» и «Рубин» сыграли вничью
Потушили за пару минут: на трассе под Нижним Тагилом вспыхнул грузовик
В Екатеринбурге за 36 миллионов продают белоснежный пентхаус с видом на улицу Вайнера
«Всем пострадавшим полагается компенсация»: абонентам уральского «Мотива» вернули связь
В Роспотребнадзоре Свердловской области предупредили о телефонных мошенниках
Гости обыграли всухую: «Автомобилист» проиграл «Металлургу» и выпал из зоны плей-офф
Молодая мама, которую на Урале расстрелял родной дядя, скончалась в больнице
В Екатеринбурге ищут новых хозяев полицейским собакам-пенсионерам
В Екатеринбурге снесут больше 100 незаконных киосков
На Урале стартовал проект для родителей, который поддержала Тутта Ларсен и Сергей Карякин
ВТБ стал эксклюзивным партнером Honda в России
«Не думаю, что всё это было впустую»: Николай Коляда рассказал, что обсуждали на заседании Совета по культуре в Москве
«Никогда такого не было и вот опять»: в Екатеринбурге пропала связь у абонентов «Мотив»
На Урале из-за вырубки кедров возбудили уголовное дело