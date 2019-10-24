Порядок курсирования пригородных поездов «Ласточка» на СвЖД изменится в период ноябрьских праздников

24 Окт. 13:37 2019-10-24T15:28:46+03:00

Изменения коснутся и некоторых других пригородных поездов

В связи с дополнительным выходным днем, выпавшим на понедельник 4 ноября, изменяется порядок курсирования скорых пригородных поездов «Ласточка»

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В период общероссийских выходных и праздничных дней со 2 по 4 ноября 2019 года на СвЖД частично изменяется порядок курсирования некоторых пригородных поездов. Перевозчик - АО «Свердловская пригородная компания».

В связи с дополнительным выходным днем, выпавшим на понедельник 4 ноября, изменяется порядок курсирования скорых пригородных поездов «Ласточка» в Свердловской области (в направлении Нижнего Тагила, Кушвы, Кузино и Шали):

· № 7060 сообщением Нижний Тагил - Екатеринбург (отправление в 06:01, здесь и далее время местное) 3 и 4 ноября отменяется;

· № 7070 сообщением Нижний Тагил - Екатеринбург (отправление в 15:12) отменяется 3 ноября, назначен дополнительно 4 ноября;

· № 7062 сообщением Нижний Тагил - Екатеринбург (отправление в 07:36) назначен 4 ноября, 5 ноября отменяется;

· № 7067 сообщением Екатеринбург - Нижний Тагил (отправление в 17:25) назначен 3 ноября, 4 ноября отменяется;

· № 7077/7079 сообщением Екатеринбург - Кушва (через Нижний Тагил, отправление в 17:25) продлевается до Серова 1 и 4 ноября. 2 и 5 ноября назначается дополнительно поезд № 7074/7072 сообщением Серов - Екатеринбург (отправление в 03:15);

· № 7055 сообщением Екатеринбург - Кузино (отправление в 17:51) назначен дополнительно 3 ноября, отменен 4 ноября;

· № 7056 сообщением Кузино - Екатеринбург (отправление в 05:44) назначен дополнительно 4 ноября, отменен 5 ноября;

· № 7054 сообщением Шаля - Екатеринбург (через Кузино, отправление в 04:41) назначен 5 ноября, отменен 4 ноября;

· № 7053 сообщением Екатеринбург - Шаля (через Кузино, отправление в 17:51) назначен 4 ноября, отменен 3 ноября.

Кроме того, 4 ноября отменяются рейсы городского электропоезда сообщением Сысерть - Керамик - Екатеринбург-Сортировочный (№ 7203, 7204, 7207, 7208, 7211, 7212), курсирующего только по рабочим дням.

Изменения коснутся и некоторых других пригородных поездов в Свердловской области. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК» и в пригородных кассах.