2019-10-24T12:49:00+03:00
Происшествия

«Оперировали больше четырех часов»: в Екатеринбурге ищут свидетелей аварии, из-за которой малыш впал в кому

Состояние мальчика не улучшается, к нему не пускают даже родителей
Мария Трапезникова
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Накануне на Вторчермете произошла страшная авария, из-за которой четырехлетний Паша впал в кому. Фото: ГИБДД по ЕкатеринбургуНакануне на Вторчермете произошла страшная авария, из-за которой четырехлетний Паша впал в кому. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
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Накануне утром, около 8:00, на Вторчермете произошла страшная авария, в результате которой четырехлетний малыш Паша впал в кому. На перекрестке улиц 2 Новосибирская и Санаторная столкнулись «Газель» и легковушка Daewoo Matiz – удар пришелся на правую дверцу автомобиля, где в автокресле сидел ребенок.

За рулем в тот момент была тетя Паши, Анна. Они вместе с племянником ехали утром в детский садик, который находится буквально за поворотом.

Удар пришелся как раз на то место, где сидел малыш. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Удар пришелся как раз на то место, где сидел малыш. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

- Она собиралась поворачивать на мигающий зеленый, после того, как всех пропустила, но «Газель» выскочила и на бешеной скорости пронеслась мимо, - рассказал «Комсомолке» папа мальчика, Григорий Волов. – Она остановилась только спустя 50 метров от перекрестка. Этот участок очень опасный, там постоянно все бьются.

Четырехлетний Паша сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации Детской областной больницы. После операции, которая длилась больше четырехчасов, его на три дня ввели в искусственную кому. Сейчас к нему никого не пускают, даже родителей.

Водитель "Газели" промчался на гигантской скорости. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Водитель "Газели" промчался на гигантской скорости. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

- Его подключили к специальным приборам, но состояние пока не улучшается, - рассказал Григорий. – Сын ударился лобной частью, во время операции ему удаляли поврежденные кости. Видимо, они были очень сильно раздроблены. Врачи сказали, что это была «ювелирная» операция.

Пока доктора никаких прогнозов не дают. За три дня малышу должны сделать ряд процедур, и только после этого можно будет делать хоть какие-то выводы.

Сейчас родители мальчика ищут свидетелей этой аварии. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Сейчас родители мальчика ищут свидетелей этой аварии. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Сейчас Григорий разыскивает свидетелей этой страшной аварии. Так что если вы вдруг были в тот момент рядом – и у вас есть записи видеорегистратора, сообщите об этом тете мальчика, Анне (водитель Daewoo Matiz): +7 (905) 801-17-08.

ИСТОЧНИК KP.RU

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