Ехал на заработки и пропал: в Екатеринбурге ищут мужчину в теплых брюках
В Екатеринбурге объявлены поиски 60-летнего мужчины. Юрий Мохов пропал 12 октября, и с тех пор его местонахождение неизвестно. В этот день он должен был поехать на заработки на Север.
- В ночь с 12-го на 13-е должен был выехать из Екатеринбурга в Мегион на работу, но там не появился. Последний раз выходил на связь 12 числа в 22:30 с вокзала, родственникам сказал, что через полтора часа прибудет поезд, - рассказали «Комсомольской правде» в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Приметы пропавшего:
Рост: 176 см
Телосложение: худощавое
Цвет глаз: зелено-голубые
Волосы: седые, короткая стрижка
В день пропажи Юрий Мохов был одет в черную куртку, черные утепленные брюки, коричневые ботинки и черную шапку.
Если вы знаете что-нибудь о местонахождении Юрия Мохова, позвоните волонтерам по телефону 8-965-513-27-99 (Екатерина ) или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU