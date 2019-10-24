Ехал на заработки и пропал: в Екатеринбурге ищут мужчину в теплых брюках

24 Окт. 11:57 2019-10-24T15:20:43+03:00

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В Екатеринбурге объявлены поиски 60-летнего мужчины. Юрий Мохов пропал 12 октября, и с тех пор его местонахождение неизвестно. В этот день он должен был поехать на заработки на Север.

- В ночь с 12-го на 13-е должен был выехать из Екатеринбурга в Мегион на работу, но там не появился. Последний раз выходил на связь 12 числа в 22:30 с вокзала, родственникам сказал, что через полтора часа прибудет поезд, - рассказали «Комсомольской правде» в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего:

Рост: 176 см

Телосложение: худощавое

Цвет глаз: зелено-голубые

Волосы: седые, короткая стрижка

В день пропажи Юрий Мохов был одет в черную куртку, черные утепленные брюки, коричневые ботинки и черную шапку.

Если вы знаете что-нибудь о местонахождении Юрия Мохова, позвоните волонтерам по телефону 8-965-513-27-99 (Екатерина ) или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU