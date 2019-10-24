На пешеходном переходе на Уралмаше автобус насмерть сбил мужчину
На проспекте Космонавтов автобус насмерть сбил пешехода. Инцидент произошел днем напротив дома 74. Судя по фото, которое сделал читатель «КП», мужчина был сбит рядом с пешеходным переходом.
В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу информацию о произошедшем подтвердили.
- Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 23 октября в 13:10. Прибывшими на место аварии сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автобуса НефАЗ 56-го маршрута при движении по проспекту Космонавтов, со стороны Старых Большевиков, в сторону Совхозной, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства, - рассказали в ведомстве.
Под колесами автобуса погиб 85-летний пенсионер.
В ГИБДД рассказали, что стаж водителя автобуса 12 лет.
- По факту ДТП начато расследование, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства происшествия, будет принято мотивированное решение, - рассказали в ГИБДД.
В ведомстве рассказали, что за 9 месяцев нынешнего года в Екатеринбурге произошло 315 наездов на пешеходов. В этих ДТП погиб 21 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU