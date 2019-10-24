На пешеходном переходе на Уралмаше автобус насмерть сбил мужчину

24 Окт. 11:49 2019-10-24T15:19:05+03:00

Судя по фото, мужчина погиб рядом с "пешеходником". Фото: читатель "КП"

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На проспекте Космонавтов автобус насмерть сбил пешехода. Инцидент произошел днем напротив дома 74. Судя по фото, которое сделал читатель «КП», мужчина был сбит рядом с пешеходным переходом.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу информацию о произошедшем подтвердили.

- Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 23 октября в 13:10. Прибывшими на место аварии сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автобуса НефАЗ 56-го маршрута при движении по проспекту Космонавтов, со стороны Старых Большевиков, в сторону Совхозной, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства, - рассказали в ведомстве.

Под колесами автобуса погиб 85-летний пенсионер.

В ГИБДД рассказали, что стаж водителя автобуса 12 лет.

- По факту ДТП начато расследование, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства происшествия, будет принято мотивированное решение, - рассказали в ГИБДД.

В ведомстве рассказали, что за 9 месяцев нынешнего года в Екатеринбурге произошло 315 наездов на пешеходов. В этих ДТП погиб 21 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU