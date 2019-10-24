«Хотел разыграть друга и сжечь 50 тысяч»: екатеринбуржца-фальшивомонетчика отправили под суд

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-24T11:21:23+03:00

Молодой человек увидел объявление в Интернете и решил прикупить пару пятитысячных купюр

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В Екатеринбурге следственный комитет отправил под суд местного 26-летнего жителя, которого обвиняют в подделке денег. В апреле этого года он обнаружил в Интернете объявление о продаже поддельных пятитысячных купюр и решил купить 10 штук за 18 тысяч рублей.

- За продавцом, который жил в Тюмени, практически сразу стали следить, а действия злоумышленника пресекли еще до отправки «заказа» в Екатеринбург, - рассказали в пресс-группе УМВД по городу. – Однако, чтобы изобличить получателя, требовалось продолжить проведение оперативных мероприятий.

Фото: СКР по Свердловской области

Поэтому полицейские сделали копии купюр, которые планировали выслать – и только потом отправили получателю. Екатеринбуржца задержали сразу после получения посылки.

- Молодой человек рассказал, что таким образом хотел разыграть своего товарища и сжечь у него на глазах якобы 50 тысяч настоящих рублей, - добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Фото: СКР по Свердловской области

Однако то, что обнаружили следователи, опровергает его слова. По переписке, которую обнаружил СК, оказалось, что екатеринбуржец хотел заниматься оборотом фальшивых денег и дальше.

На молодого человека завели уголовное дело, которое позже передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU