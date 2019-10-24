Уральские заключенные за 32 миллиона сделают мебель для следователей
Свердловские заключенные изготовят мебель для следственного комитета. За это ГУФСИНу заплатят 32 миллиона рублей. Договоренность была достигнута на выставке средств обеспечения безопасности государства «Interpolitex-2019», которая накануне прошла в Москве на ВДНХ.
- На индивидуальном стенде была представлена офисная мебель, произведенная на производственных мощностях ИК-10 (Екатеринбург) и ИК-13 (Нижний Тагил), - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Вот такой ассортимент предлагают заключенные ИК-10 и ИК-13. Фото: ГУФСИН по Свердловской области
Заключенные этих колоний изготавливают мебель не только для офиса, но и для школ и детских садов. Основные их заказчики – государственные и муниципальные организации.
ИК-13, где отбывают наказание бывшие силовики, изготавливает мебель уже несколько лет, а в ИК-10 производство ввели только в этом году.
ИСТОЧНИК KP.RU