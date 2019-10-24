2019-10-24T10:54:58+03:00
Общество

Уральские заключенные за 32 миллиона сделают мебель для следователей

Стороны договорились об этом накануне на выставке в Москве
Мария Трапезникова
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Уральские заключенные изготовят мебель для следователейУральские заключенные изготовят мебель для следователейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские заключенные изготовят мебель для следственного комитета. За это ГУФСИНу заплатят 32 миллиона рублей. Договоренность была достигнута на выставке средств обеспечения безопасности государства «Interpolitex-2019», которая накануне прошла в Москве на ВДНХ.

- На индивидуальном стенде была представлена офисная мебель, произведенная на производственных мощностях ИК-10 (Екатеринбург) и ИК-13 (Нижний Тагил), - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Вот такой ассортимент предлагают заключенные ИК-10 и ИК-13. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Вот такой ассортимент предлагают заключенные ИК-10 и ИК-13. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Заключенные этих колоний изготавливают мебель не только для офиса, но и для школ и детских садов. Основные их заказчики – государственные и муниципальные организации.

ИК-13, где отбывают наказание бывшие силовики, изготавливает мебель уже несколько лет, а в ИК-10 производство ввели только в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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