2019-10-24T14:55:13+03:00
Общество

На Универсиаду-2023 в Екатеринбурге выделили первые 350 миллионов рублей

Для проведения мероприятия в городе должны построить целый ряд спортивных объектов
Мария Трапезникова
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Фото: департамент информполитикиФото: департамент информполитики
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Правительство Свердловской области выделило первые 350 миллионов рублей на создание спортивных объектов Универсиады-2023. Об этом на заседании правительства рассказала министр финансов Галина Кулаченко.

Также правительство убрало АНО «Универсиада-2023», создав вместо него «Исполнительную дирекцию Универсиады-2023». Возглавлять ее будет Александр Чернов, а еще до конца года в новое АНО должно будет войти Министерство спорта России.

Напомним, что для проведения международной Универсиады-2023 Екатеринбургу необходимо построить ряд спортивных объектов, а также Деревню спортсменов. Ее собираются расположить в Новокольцовском районе, за МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

ИСТОЧНИК KP.RU

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