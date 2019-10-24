24 Окт. 10:24 2019-10-24T14:52:41+03:00

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Музей истории, науки и техники СвЖД примет участие в фестивале детских музейных маршрутов «Время открытий».

С 26 октября по 10 ноября в Екатеринбурге пройдет фестиваль детских музейных маршрутов «Время открытий». Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги вошел в число участников проекта.

«Время открытий» - это игра-путешествие для школьников от 6 до 12 лет по музеям города. В каждом из них ребята получат игровой путеводитель с заданиями, для выполнения которых надо будет проявить наблюдательность и смекалку. В итоге школьники познакомятся с коллекцией музея, найдут самые необычные экспонаты, узнают много интересных фактов. К примеру, посетив Музей истории, науки и техники СвЖД, дети увидят, как устроена железнодорожная станция, как выглядел старинный станционный колокол, узнают, сколько раз и зачем он звонил и почему в поезде не обойтись без подстаканника.

Вместе с первым путеводителем ребенок получит диплом участника. В каждом музее после прохождения маршрута будет выдаваться наклейка для диплома. Чем больше пройденных маршрутов - тем больше наклеек. В заключительные дни работы фестиваля школьники смогут обменять свою «карту бывалого путешественника» на памятный сувенир.

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Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги размещается в историческом здании первого железнодорожного вокзала Екатеринбурга - ровесника Уральской горнозаводской железной дороги. Вокзал был построен в 1878 году по проекту петербургского архитектора Петра Шрейбера в популярном в то время «русском стиле». Музей по адресу: ул. Вокзальная, 14, открыт для посетителей с 10:00 до 18:00, выходные дни - воскресенье и понедельник. Телефон для справок: 358-42-22.