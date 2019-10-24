2019-10-24T10:20:14+03:00
Общество

С жителей Вторчермета, которым в июле пришли квитанции за отопление, не будут брать деньги

Большие суммы оказались перерасчетами за декабрь
Мария Трапезникова
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Жильцы Вторчермета, которым летом пришли квитанции за отопление, не будут за него платитьЖильцы Вторчермета, которым летом пришли квитанции за отопление, не будут за него платитьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В июле мы рассказывали историю жителей Вторчермета, которым внезапно пришли квитанции за отопление. Суммы там были очень большие – это оказались перерасчеты за декабрь. Не так давно в департаменте ГосЖилСтройНадзора закончили рассматривать их жалобы. Об этом рассказал депутат гордумы Дмитрий Сергин.

Фото: Дмитрий Сергин

Фото: Дмитрий Сергин

Фото: Дмитрий Сергин

Фото: Дмитрий Сергин

- Хотя лето у нас нынче не было жарким, это не повод «включать» батареи в июле месяце. Были обращения и ко мне. Естественно, направил свои запросы в прокуратуру и ГосЖилСтройНадзор, - рассказал он у себя в Facebook. – Сначала был промежуточный ответ департамента ГЖСН о порядке проведения перерасчетов за тепло и начале проверки правомерности начислений.

После проверки департамент ГЖСН отметил все пришедшие квитанции, заявив, что деньги с жителей Вторчермета брать не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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