На радость хвостато-ушастым: на Вторчермете за 475 тысяч построят площадку для дрессировки собак
Сегодня у владельцев собак со Вторчермета счастливый день: на территории парка Камвольного комбината им построят новую площадку для выгула братьев меньших. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
- Площадь составит 275 «квадратов», а стоить это будет чуть больше 475 тысяч рублей, - сообщается в документации. – Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Екатеринбургское лесничество». Аукцион состоится до 31 октября.
Площадку установят на территории парка. Фото: Google Maps
На новой площадке размеров 25х11 метров для собак поставят барьеры, трамплины, вышки, а еще урны и скамейки - для их хозяев.
Схема площадки. Фото: проектная документация
ИСТОЧНИК KP.RU