На радость хвостато-ушастым: на Вторчермете за 475 тысяч построят площадку для дрессировки собак

СЕГОДНЯ 10:02 2019-10-24T10:03:37+03:00

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Сегодня у владельцев собак со Вторчермета счастливый день: на территории парка Камвольного комбината им построят новую площадку для выгула братьев меньших. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

- Площадь составит 275 «квадратов», а стоить это будет чуть больше 475 тысяч рублей, - сообщается в документации. – Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Екатеринбургское лесничество». Аукцион состоится до 31 октября.

Площадку установят на территории парка. Фото: Google Maps

На новой площадке размеров 25х11 метров для собак поставят барьеры, трамплины, вышки, а еще урны и скамейки - для их хозяев.

Схема площадки. Фото: проектная документация

ИСТОЧНИК KP.RU