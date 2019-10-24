«Большая честь»: певица из Екатеринбурга стала заслуженной артисткой Чечни

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-24T10:00:08+03:00

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Певица Анна Осипова, более известная под псевдонимом Юта, стала заслуженной артисткой Чеченской республики.

- Большая честь. Заслуженный артист Чеченской республики. Спасибо! Я напишу еще много добрых песен, - прокомментировала певица получение высокого звания.

Фото: официальная страница певицы

Анна Осипова стала известной на всю страну в начале 2000-х годов после выхода хита «Хмель и солод». Позже она выпустила несколько альбомов. У Юты есть несколько композиций на стихи екатеринбургского политика и бывшего мэра Евгения Ройзмана – «Жили-были», «Вольная» и «Славная осень».

Фото: официальная страница певицы

Юта также писала песни, которые вошли в саундтрек к сериалам «Солдаты» и «Прапорщик».

ИСТОЧНИК KP.RU