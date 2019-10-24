«Большая честь»: певица из Екатеринбурга стала заслуженной артисткой Чечни
Певица Анна Осипова, более известная под псевдонимом Юта, стала заслуженной артисткой Чеченской республики.
- Большая честь. Заслуженный артист Чеченской республики. Спасибо! Я напишу еще много добрых песен, - прокомментировала певица получение высокого звания.
Фото: официальная страница певицы
Анна Осипова стала известной на всю страну в начале 2000-х годов после выхода хита «Хмель и солод». Позже она выпустила несколько альбомов. У Юты есть несколько композиций на стихи екатеринбургского политика и бывшего мэра Евгения Ройзмана – «Жили-были», «Вольная» и «Славная осень».
Фото: официальная страница певицы
Юта также писала песни, которые вошли в саундтрек к сериалам «Солдаты» и «Прапорщик».
ИСТОЧНИК KP.RU