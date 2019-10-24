2019-10-24T09:21:22+03:00
Общество

Нарушителей жестко наказывают: каждый третий уралец обязан соблюдать дресс-код на работе

Кому-то приходится носить деловой костюм, а кому-то – униформу
Мария Трапезникова
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Каждый третий уралец обязан соблюдать дресс-кодКаждый третий уралец обязан соблюдать дресс-кодФото: Алексей БУЛАТОВ
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Аналитики из HeadHunter выяснили, что каждый третий уралец обязан соблюдать строгий дресс-код на работе: кому-то приходится носить деловой черно-белый костюм, кому-то – юбку-карандаш и высокие каблуки, а кому-то – специальную форму с логотипом компании, которую ему выдало начальство.

И только 14% всех опрошенных свердловчан заявили, что у них в коллективе вообще нет дресс-кода. У остальных – лишь определенные требования к внешнему виду.

Фото: пресс-служба HH

Фото: пресс-служба HH

- Так, 22% сообщили, что важно приходить на работу в чистой и опрятной одежде, 34% - что нежелательны шорты и короткие юбки, 15% признали, что дресс-код у них довольно строгий (например, деловой костюм), - рассказали аналитики. – А еще 13% сотрудников обязаны носить форму, которую выдает работодатель.

Те, кто обязан соблюдать строгих дресс-код, рассказали, что их очень жестко наказывают за нарушения. Около 16% сообщили, что их штрафуют, 4% объявляют официальный выговор. Но в большинстве случаев (61%) – это просто замечание от руководства.

С жесткими мерами чаще всего сталкиваются медики, представители автомобильного бизнеса и рабочий персонал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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