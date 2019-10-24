Не рой другому яму: уральских коллекторов оштрафовали на 50 тысяч за частые звонки

24 Окт. 08:51 2019-10-24T14:29:00+03:00

В Екатеринбурге коллекторов оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за слишком частых звонков клиентам Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Свердловские приставы оштрафовали коллекторов на 50 тысяч рублей за слишком частые звонки. На это пожаловались их клиенты.

- Между одним мужчиной и банком был заключен кредитный договор, сумма по которому им была полностью погашена, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. - Однако с октября ему стали названивать коллекторы, которые требовали погасить несуществующую задолженность.

О том, что его договор банк передал третьей стороне, мужчина не знал. Тогда он обратился к приставам и предоставил подтверждение своих слов: 22 СМС и несколько звонков в день.

После проверки судебные приставы решили оштрафовать эту коллекторскую фирму на 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU