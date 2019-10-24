Не рой другому яму: уральских коллекторов оштрафовали на 50 тысяч за частые звонки
Свердловские приставы оштрафовали коллекторов на 50 тысяч рублей за слишком частые звонки. На это пожаловались их клиенты.
- Между одним мужчиной и банком был заключен кредитный договор, сумма по которому им была полностью погашена, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. - Однако с октября ему стали названивать коллекторы, которые требовали погасить несуществующую задолженность.
О том, что его договор банк передал третьей стороне, мужчина не знал. Тогда он обратился к приставам и предоставил подтверждение своих слов: 22 СМС и несколько звонков в день.
После проверки судебные приставы решили оштрафовать эту коллекторскую фирму на 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU