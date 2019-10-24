2019-10-24T14:24:26+03:00
Происшествия

Уральский сыровар Максим Соболев погиб в ДТП в Крыму

Его сотрудники рассказали, что продолжают дело
Мария Трапезникова
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Максим Соболев погиб в ДТП в Крыму. Фото: @sobolevcheese в InstagramМаксим Соболев погиб в ДТП в Крыму. Фото: @sobolevcheese в Instagram
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Владелец и создатель крупной сыроварни на Урале «Соболев Сыр» Максим Соболев накануне погиб в ДТП в Крыму. Об этом рассказали в компании и добавили, что никаких подробней пока раскрывать не будут.

- Максим ушел от нас. Но он навсегда в нашей памяти. За четыре года он собрал сильную команду, которая продолжит его дело, - рассказали сотрудники сыроварни.

У «Соболев Сыра» два фирменных магазина в Екатеринбурге и еще один, вместе с сыроварней, - в Белоярском районе Свердловской области. Все производство построено на ручном способе приготовления продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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