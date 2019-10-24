В Нижнем Тагиле из разрушенных домов переселят 144 семьи

24 Окт. 07:30 2019-10-24T14:19:09+03:00

А до конца 2022 года должны расселить еще 320 семей

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В Нижнем Тагиле к концу этого года из 28 разрушенных домов, признанных аварийными, планируют расселить 144 семьи. Накануне ключи от нового жилья в торжественной обстановке уже вручили четырем счастливчикам. Ранее все они проживали по договору соцнайма в жилфонде, который был признан аварийным.

- В планах расселить 320 семей до 2022 года. Объем финансирования данных мероприятий составляет 593,7 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. - В этом году 41 собственнику, чьи квартиры находится в разрушенных домах, произведена уплата выкупной цены их жилищ. До конца этого года возмещение будет выплачено еще десяти собственникам.

Еще 20 квартир планируется купить до конца 2019 года, чтобы 20 семей смогли получить чистую и просторную крышу над головой.

Кстати, уже определен подрядчик на строительство многоквартирного дома в поселке Уралец, куда должны переехать 30 семей из поселков Канава и Уралец.

ИСТОЧНИК KP.RU