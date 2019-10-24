Матери убитых на Уктусе девушек обратились к главе СК России за помощью в расследовании

СЕГОДНЯ 07:11 2019-10-24T07:15:32+03:00

Трагедия произошла 26 августа прошлого года, но виновника так и не поймали

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Накануне председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провели личный прием граждан из разных регионов России. Почти у всех из них были жалобы на волокиту при расследованиях. Среди присутствующих были и две мамы убитых на Уктусе девушек – трагедия произошла в августе прошлого года.

Женщины рассказали, что больше, чем за год, преступника так и не поймали – его личность даже не установили.

Девушек нашли в этом месте. Фото: Евгений Черемных

- Они считают, что криминалисты СК России ненадлежащим образом осмотрели место происшествия, а следователи не изучили записи с камер видеонаблюдения, - цитирует слова официального представителя СКР Светланы Петренко ngzt.ru. – Александр Бастрыкин поручил в течение месяца разобраться в ситуации и доложить о результатах.

26 августа 2018 года на Уктусе неизвестный убил одну из девушек, а затем смертельно ранил и вторую. Изначально над делом работали следователи Чкаловского района, но позже дело было передано в отдел по особо важным делам областного СКР. Но ситуация пока так и не поменялась.

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ИСТОЧНИК KP.RU