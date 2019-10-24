В Екатеринбурге прокуратура проверит одну из крупнейших западных компаний из-за жалоб сотрудников

СЕГОДНЯ 06:47 2019-10-24T06:50:01+03:00

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В Екатеринбурге прокуратура решила проверить офис одной из крупнейших западных компаний «Нестле» из-за жалоб ее сотрудников. В ведомство обратился депутат Андрей Ветлужских и попросил проверить информацию о том, что компания принуждает своих работников к увольнениям по собственному желанию.

Слух о подобных действиях со стороны руководства уже не первый раз появляется в информационной повестке – подобное произошло еще в апреле этого года в разных филиалах страны.

Фото: Андрей Ветлужских

- Мое обращение было направлено в прокуратуру Москвы, там это проверили. В ее ответе, который я получил в августе, кратко сообщалось: действительно проходило сокращение, люди написали заявления по собственному желанию, - отметил у себя в Facebook Ветлужских.

А в прошлом году компанию обвинили в использовании рабского детского труда. Тогда же федеральный суд США восстановил иск детей, похищенных из Мали в Кот-д'Ивуар для работы на плантациях какао-бобов – разумеется, бесплатной.

ИСТОЧНИК KP.RU