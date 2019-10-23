2019-10-23T17:06:54+03:00
Общество

На Урале увольняют сотрудников крупной западной компании

За работников вступился депутат Госдумы
Алина СУРИНА
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После массовых увольнений за работников вступился депутат ГосдумыПосле массовых увольнений за работников вступился депутат ГосдумыФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале увольняют сотрудников крупной западной компании «Нестле». Информацию об этом опубликовал на своей странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Ветлужских. Он вступился за работников предприятия и обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку.

- Начались прокурорские проверки компании «Нестле» в городах России. По моему депутатскому запросу. Запрос с просьбой проверки сообщений СМИ о возможном нарушении трудовых прав работников и понуждении их к увольнению под давлением. Что запрещено и наказывается по Административному и Уголовному Кодексу, - написал на своей странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Ветлужских.

Фото: Facebook Андрей Ветлужских

Фото: Facebook Андрей Ветлужских

Согласно документам, опубликованным уральским депутатом, проверки начались не только в Свердловской области. Прокуратура проверяет также компанию «Нестле» в Ростовской, Самарской, Воронежской, Нижегородской, Иркутской, Новосибирской областях, в Приморском крае, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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