2019-10-23T15:56:27+03:00
Общество

Начальник цеха прокатки широкополочных балок ЕВРАЗ НТМК Дмитрий Кавун награжден знаком «Почетный прокатчик»

Она была вручена на XII конгрессе прокатчиков, который проходил в городе Выкса
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Начальник ЦПШБ Дмитрий Кавун награжден знаком Почетный прокатчикНачальник ЦПШБ Дмитрий Кавун награжден знаком Почетный прокатчик
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Начальник цеха прокатки широкополочных балок Дмитрий Кавун получил награду «Почетный прокатчик». Она была вручена на XII конгрессе прокатчиков, который проходил в городе Выкса.

Дмитрий Кавун работает в цехе почти 25 лет, начинал с должности вальцовщика стана горячей прокатки, затем работал мастером, заместителем начальника цеха по технологии. Пять лет назад возглавил цех. За добросовестный труд удостоен звания «Почетный металлург», звания «Мастер I класса», награжден Стелой ЕВРАЗа, почетными грамотами и благодарственными письмами компании, Министерства промышленности и торговли РФ.

Под руководством Дмитрия в ЦПШБ освоено производство строительной балки высокой прочности. ЕВРАЗ НТМК – единственный в России производит двутавры высоких классов прочности С390 и С440. Сегодня в сортаменте цеха прокатки широкополочных балок ЕВРАЗ НТМК 305 видов балки. При непосредственном участии Дмитрия Кавуна за последние годы было освоено около 30 новых профилеразмеров.

Учредителем награды выступает Межрегиональная общественная организация «Объединение прокатчиков». Знак вручается лучшим представителям прокатной отрасли России, внесшим большой вклад в развитие страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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