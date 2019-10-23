«Моя задача – не заработать»: скандальная уральская экс-чиновница Глацких откроет в Ревде школу гимнастики

23 Окт. 15:13 2019-10-23T15:17:16+03:00

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Скандальная экс-чиновница Ольга Глацких, известная широкой аудитории по фразе «государство не просило вас рожать», решила открыть еще одну школу художественной гимнастики. Только на этот раз в Ревде, на базе детских садов.

Точной даты открытия пока нет, но набор учеников уже идет. Группы формируются под детей от трех до восьми лет, а их количество зависит от желающих ребят и тех тренеров, которые смогут их курировать. Приезжать специалисты, кстати, будут из Екатеринбурга.

- К сожалению, в Ревде своих тренеров нет, - добавила Глацких. – Работать будем, в основном, во второй половине дня, когда у детей закончатся основные общеобразовательные программы.

Сама Ольга тоже хочет тренировать юных чемпионов. Она рассказала «Комсомолке», что будет стараться хотя бы раз в неделю приезжать в Ревду - хотя основная нагрузка, конечно, придется на специально приглашенных тренеров.

За занятия просят всего полторы тысячи в месяц. Все эти деньги будут покрывать затраты тренеров на дорогу.

- Не нужно сравнивать уровень жизни Екатеринбурга с Ревдой. Я считаю, это вполне приемлемая цена. Мы проанализировали рынок. Моя задача – не заработать, моя задача – дать детям проявить себя в художественной гимнастике, чего, к сожалению, нет в Ревде, - добавила Глацких.

В планах у экс-чиновницы - открыть еще несколько таких школ в маленьких городах. Но в каких, она не уточнила.

Первая такая спортивная школа уже работает в Екатеринбурге. В ней Глацких занимается не только детьми, но и их родителями – она проводит с ними уроки растяжки. И, параллельно, совмещает эту работу с должностью заместителя главы ДИВСа.

ИСТОЧНИК KP.RU