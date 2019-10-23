2019-10-23T15:09:25+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге оштрафовали мужчину, который жаловался на нелегальных мигрантов, опасаясь «взрыва»

Полиция дважды выезжала по адресам, где, по данным мужчины, незаконно жили иностранцы
Данил СВЕЧКОВ
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Молодого человека оштрафовали на две тысячи рублей. Фото: vk.com/lampaМолодого человека оштрафовали на две тысячи рублей. Фото: vk.com/lampa
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В Екатеринбурге местного жителя оштрафовали на две тысячи рублей после того, как он позвонил в полицию и пожаловался на «нелегальных мигрантов». Как объяснил молодой человек сотрудникам паблика «Лампа», он решил сообщить в правоохранительные органы о нелегалах, которые уже несколько лет живут в общежитии без документов.

– Несколько моих обращений в полицию были проигнорированы. Когда я позвонил в последний раз, то на эмоциях сказал: «У нас полиция приезжает только тогда, когда уже что-то случится, когда эти нелегалы что-то взорвут, тогда вы и приедете», – цитирует мужчину «Лампа».

Якобы после этого мужчину и задержали на два дня, после чего выписали штраф, а к «нелегальным мигрантам», на которых он жаловался, никто так и не приехал. В полиции Екатеринбурга описывают эту ситуацию иначе – штраф мужчина получил за то, что появился в общественном месте в пьяном виде.

– Данный гражданин позвонил в дежурную часть отдела полиции №2 и сообщил, что по одному из адресов проживают его соседи нелегальные мигранты, которые могут представлять опасность, – уточняют в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. – По данному адресу выехала группа немедленного реагирования.

Однако в полиции отмечают, что дверь им открыли рядовые законопослушные граждане – семья.

– Через несколько минут мужчина снова позвонил в дежурную часть и назвал другой адрес, но при проверке выяснилось, что по нему находится фитнесс-клуб, а не квартира, – добавляют в ведомстве. – Было решено доставить гражданина в дежурную часть для дачи объяснения. Он звонил с улицы и находился в состоянии сильного опьянения. Его привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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