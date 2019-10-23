«С собой – паспорт и желание быть здоровым»: екатеринбуржцев позвали на антираковый субботник

СЕГОДНЯ 14:24 2019-10-23T14:45:26+03:00

Мероприятие направлено на ранее выявление новообразований и повышение онкологической настороженности у врачей и пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он пройдет уже в эту субботу, рассказываем, где

Изменить размер текста: A A

Жителей Екатеринбурга вновь позвали на «Субботник против рака». Мероприятие направлено на ранее выявление новообразований и повышение онкологической настороженности у врачей и пациентов.

- Очередное мероприятие пройдет в эту субботу, 26 октября. В этот день можно будет пройти профилактическое обследование у терапевта, хирурга, дерматолога и гинеколога, - расскзаали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Прием проводится с 9:00 до 15:00 по предварительной записи по телефону: 8 (343) 204-76-76. С собой нужно будет иметь паспорт, полис ОМС и желание быть здоровым. Показываем, по каким адресам будет проводиться субботник.

Адреса, где можно провериться. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU