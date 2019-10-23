2019-10-23T14:16:56+03:00
Происшествия

Трое обвиняемых в жестоком убийстве Ксении Каторгиной не стали опровергать свой арест

Сейчас они находятся в СИЗО до 11 декабря
Мария Трапезникова
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Все трое обвиняемых не стали обжаловать решение суда и остались в СИЗОВсе трое обвиняемых не стали обжаловать решение суда и остались в СИЗОФото: Алексей БУЛАТОВ
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Трое обвиняемых в зверском убийстве Ксении Каторгиной не стали подавать апелляционную жалобу на изменение решения суда о своем аресте. Информацию об этом подтвердили в Ленинском районном суде.

- Да, никаких жалоб от них не поступало, опротестовывать решение они не стали. Срок обжалования истек еще вчера, 22 октября, - добавили в пресс-службе.

Напомним, 17 октября перед судом предстали три жителя Челябинской области – Михаил Федорович, Екатерина Меньшикова и Марат Ахметвалиев. Всем троим представили обвинения по статьям «Убийство» и «Разбой». Суд вынес им меру пресечения в виде ареста на 1 месяц и 28 дней, под стражей они будут находиться минимум до 11 декабря этого года.

10 октября 27-летняя Ксения Каторгина, поехала на Уралмаш продавать свой автомобиль Audi Q5 и пропала. Ее искали почти неделю, после чего вышли на след «челябинской троицы». Позже выяснилось, что они заманили девушку в частный сектор, зарезали, а тело затем сбросили в коллектор.

18 октября в Каменске-Уральском прошли похороны Ксении, на которые пришли больше ста человек. У молодой мамы осталась маленькая дочка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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