На Урале повысится прожиточный минимум для пенсионеров

23 Окт. 13:04 2019-10-23T13:05:06+03:00

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Минэкономразвития Свердловской области пересчитало сумму прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 год. Он составит 9 311 рублей и будет не меньше, чем в целом по стране. Соответствующая информация появилась в законопроекте, внесенном в региональное Заксобрание.

- Увеличение прожиточного минимума будет способствовать повышению уровня жизни и социальной защищенности пенсионеров на Среднем Урале, - отмечается в документации.

Отметим, что в прошлом году его величина была 8 846 тысяч рублей в месяц. За год цифра несколько раз поднималась – ранее на 2020 год обещали поднять минимум до 9 173 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU