На Урале повысится прожиточный минимум для пенсионеров
Минэкономразвития Свердловской области пересчитало сумму прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 год. Он составит 9 311 рублей и будет не меньше, чем в целом по стране. Соответствующая информация появилась в законопроекте, внесенном в региональное Заксобрание.
- Увеличение прожиточного минимума будет способствовать повышению уровня жизни и социальной защищенности пенсионеров на Среднем Урале, - отмечается в документации.
Отметим, что в прошлом году его величина была 8 846 тысяч рублей в месяц. За год цифра несколько раз поднималась – ранее на 2020 год обещали поднять минимум до 9 173 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU