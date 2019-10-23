Ремонт четырех железнодорожных мостов завершен на Свердловской магистрали

23 Окт. 12:44 2019-10-23T12:44:39+03:00

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На Свердловской железной дороге в рамках программы по обновлению инфраструктуры ежегодно проводится капитальный ремонт инженерных сооружений (мостов, путепроводов, водопропускных труб, водоотводов). Проводимые работы позволяют повысить надежность инфраструктуры, увеличить скорость движения поездов на участках.

В 2019 году на СвЖД запланирован ремонт 14 объектов. На данный момент выполнена замена пролетных строений железнодорожного моста на перегоне Березники-Сортировочные – Заполье-Уральское Пермского региона. Проведен капитальный ремонт металлических мостов через реку Пелым на перегоне Кершаль – Пелым Нижнетагильского региона, реки Вах на перегоне Нелым – Вах и Манчем-Ега на перегоне Манчем – Кинтус Сургутского региона. Во время ремонта мостовое полотно из деревянного бруса было заменено на современные железобетонные плиты (плиты безбалластного мостового полотна, БМП).

В ближайшее время железнодорожники планируют закончить ремонт мостового полотна с заменой на плиты БМП на мосту перегона Юг – Кукуштан в Пермском регионе и приступить к аналогичным работам на мосту через реку Чусовая на перегоне Ревда – Решеты Екатеринбургского региона.