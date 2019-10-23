Трое погибли, семеро ранено: на Урале под суд отправили водителя бензовоза, из-за которого пострадали 10 туристов

23 Окт. 12:20 2019-10-23T12:21:48+03:00

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Прокуратура Карпинска отправила под суд водителя бензовоза, который, будучи в пьяном состоянии, сел за руль и погубил 10 туристов. Трое погибли на месте, еще семь были тяжело ранены. Трагедия произошла в горах, 6 июля, поздно вечером.

Когда водитель грузовика ехал по дороге по дороге, двое туристов остановили его и попросили довезти их до трассы. Через какое-то время в кабину попросились еще 8 человек – им водитель разрешил сесть сверху на цистерну.

- Фактически, в нарушении ПДД, в кабине автомобиля, который не имеет свидетельства ДОПОГ, он провез двоих пассажиров. На площадке между кабиной и грузовой цистерной с «дизелем» - семь человек, а сверху грузовой цистерны – еще одного, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Водитель неправильно выбрал скорость, не учел дорожную ситуацию и не справился с управлением, в результате чего грузовик выкинуло в кювет. От удара цистерна загорелась.

- В результате этого трое пассажиров погибли, еще семь были серьезно ранены и срочно госпитализированы в больницу, - добавили в прокуратуре.

На водителя бензовоза завели уголовное дело и уже передали в Карпинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU