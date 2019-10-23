На Уралмаше приставы начали сносить скандальное кафе «Лаззат»

СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-23T11:16:11+03:00

Решения о сносе не могли добиться почти три года

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В среду утром судебные приставы нагрянули к кафе «Лаззат», расположенном на проспекте Космонавтов,102. По указанию приставов и администрации Орджоникидзевского района рабочие начали разбирать здание общепита. Это кафе, считающееся незаконным объектом, не могли снести почти три года.

Еще в феврале 2017 года администрация Орджоникидзевского района обратилась в МУГИСО с просьбой подать иск в суд. В апреле 2017 года арбитражный суд постановил снести незаконный объект. Позже это решение было приостановлено. Лишь в середине октября процедуру удалось возобновить.

В администрации района рассказали, что за годы существования кафе к ним регулярно поступали жалобы на кафе. Речь в жалобах шла об антисанитарии, громкой музыке и незаконной торговля.

Снос проходил при поддержке спецназа ФССП. Фото: администрация Орджоникидзевского района

Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко рассказал, что снести скандальное кафе было не просто. «Лаззат» существовал больше 10 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/739574" frameborder="0"></iframe> Снос кафе "Лоззат" в Екатеринбурге.видео: Администрация Орджоникидзевского района! другой источник

- Как вы знаете, здесь все было непросто, было и определенное противодействие со стороны некоторых должностных лиц, которые уже таковыми не являются, благодаря работе правоохранителей. Еще нужно отдать должное прокуратуре Орджоникидзевского района, которая после коррупционного скандала взяла дело под особый контроль. Благодаря координации, мы смогли ликвидировать незаконный бизнес, расчистив поле для тех, кто работает честно, в рамках действующего закона. Это важная, но не последняя победа, - рассказал Роман Кравченко.

На кафе жаловались местные жители. Фото: администрация Орджоникидзевского района

Все расходы за снос кафе через суд взыщут с ООО «ТК «Престиж» - владельца незаконного объекта, объяснили в администрации Орджоникидзевского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU