2019-10-23T10:39:45+03:00
Общество

Хирурги ОДКБ впервые на Урале удалили опухоль печени через маленький разрез на животе

Оперировали девушку больше четырех часов
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской областиФото: пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской области
Изменить размер текста:

Хирурги из Областной детской клинической больницу первыми на Урале провели уникальную операцию. Они удалили у подростка злокачественную опухоль эндоскопическим способом – то есть, через маленький разрез на животе (каждый из них был по 5-10 миллиметров).

Пациентка поступила в центр детской онкологии и гематологии за три дня до плановой операции. После нескольких обследований врачи решились на экстремальный вариант.

- Операция длилась около четырех часов. Девушке удалили третий сегмент печени, который занимала опухоль, - рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.

В больнице девушка провела еще четыре дня, после чего ее выписали. Сейчас она находится под наблюдением участкового врача.

- Применение эндоскопических операций в детской онкологии позволяет заменить часть открытых оперативных вмешательств. На сегодняшний день это единичные случаи, но в планах максимально внедрять эту технологию в онкологические операции, что позволит сократить послеоперационный период за счет более быстрой реабилитации и минимизировать травматичность, — пояснил заместитель главного врача по хирургии ОДКБ Юрий Баранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели продлили штормовое предупреждение до понедельника
На Урале будут судить работника шиномонтажки, который обокрал станцию сотовой связи
«Настоящие четвероногие звездочки»: уральские киношники на берегу Невы сняли короткометражку про собак
Свердловская полиция формирует новый Общественный совет
«Урал» и «Рубин» сыграли вничью
Потушили за пару минут: на трассе под Нижним Тагилом вспыхнул грузовик
В Екатеринбурге за 36 миллионов продают белоснежный пентхаус с видом на улицу Вайнера
«Всем пострадавшим полагается компенсация»: абонентам уральского «Мотива» вернули связь
В Роспотребнадзоре Свердловской области предупредили о телефонных мошенниках
Гости обыграли всухую: «Автомобилист» проиграл «Металлургу» и выпал из зоны плей-офф
Молодая мама, которую на Урале расстрелял родной дядя, скончалась в больнице
В Екатеринбурге ищут новых хозяев полицейским собакам-пенсионерам
В Екатеринбурге снесут больше 100 незаконных киосков
На Урале стартовал проект для родителей, который поддержала Тутта Ларсен и Сергей Карякин
ВТБ стал эксклюзивным партнером Honda в России
«Не думаю, что всё это было впустую»: Николай Коляда рассказал, что обсуждали на заседании Совета по культуре в Москве
«Никогда такого не было и вот опять»: в Екатеринбурге пропала связь у абонентов «Мотив»
На Урале из-за вырубки кедров возбудили уголовное дело