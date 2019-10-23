Хирурги ОДКБ впервые на Урале удалили опухоль печени через маленький разрез на животе

23 Окт. 10:38 2019-10-23T10:39:45+03:00

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Хирурги из Областной детской клинической больницу первыми на Урале провели уникальную операцию. Они удалили у подростка злокачественную опухоль эндоскопическим способом – то есть, через маленький разрез на животе (каждый из них был по 5-10 миллиметров).

Пациентка поступила в центр детской онкологии и гематологии за три дня до плановой операции. После нескольких обследований врачи решились на экстремальный вариант.

- Операция длилась около четырех часов. Девушке удалили третий сегмент печени, который занимала опухоль, - рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Свердловской области.

В больнице девушка провела еще четыре дня, после чего ее выписали. Сейчас она находится под наблюдением участкового врача.

- Применение эндоскопических операций в детской онкологии позволяет заменить часть открытых оперативных вмешательств. На сегодняшний день это единичные случаи, но в планах максимально внедрять эту технологию в онкологические операции, что позволит сократить послеоперационный период за счет более быстрой реабилитации и минимизировать травматичность, — пояснил заместитель главного врача по хирургии ОДКБ Юрий Баранов.

ИСТОЧНИК KP.RU