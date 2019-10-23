«Это гейзер»: Юрий Быков рассказал о своем отношении к Екатеринбургу

23 Окт. 09:50 2019-10-23T12:32:10+03:00

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Накануне состоялся предпремьерный показ фильма «Сторож», режиссером которого стал Юрий Быков. Напомним, что именно он является автором кинокартины «Дурак». В рамках презентации фильма Быков поделился своим отношением к столице Урала.

- Екатеринбург – это гейзер. На поверхности земной коры существуют отверстия, выбрасывающие накопившуюся энергию. Если ассоциативно это сопоставлять с социальным устройством России, то Екатеринбург можно сравнить с гейзером, - цитирует ngzt.ru Быкова. – Хорошо, что он есть. Он убирает неверное ощущение, что за МКАДом есть только глубокая периферия.

Режиссер также добавил, что, по его мнению, люди в столице Урала куда свободнее и раскрепощеннее, чем в Санкт-Петербурге.

Напомним, что всероссийская премьера психологического триллера «Сторож» состоится уже завтра, 24 октября. Его можно будет посмотреть в кинотеатрах Екатеринбурга и онлайн на КиноПоиске. А впервые картину показали на фестивале «Кинотавр», в Сочи. Главные роли в картине исполнили сам Юрий Быков, Алла Юганова и Владислав Абашин.

Согласно сюжету, размеренную жизнь сторожа заброшенного санатория нарушает приезд странной пары, которая просит остановиться в одном из номеров. Всем троим есть, что скрывать, и от чего прятаться в снежной глуши.

ИСТОЧНИК KP.RU