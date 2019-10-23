2019-10-23T09:22:18+03:00
Происшествия

«Очень испугался»: в Екатеринбурге нашли водителей, которые переехали пешеходов и сбежали

Оба ДТП произошли вчера утром, на Эльмаше и на выезде из Березовского
Мария Трапезникова
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Одна из аварий произошла на Эльмаше. Фото: ГИБДД по ЕкатеринбургуОдна из аварий произошла на Эльмаше. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
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Накануне утром, в 7:40, на Эльмаше иномарка Kia сбила маленького мальчика, который переходил дорогу через пешеходный переход. А после этого скрылась с места преступления.

- Мальчик в результате удара получил ушиб правого коленного сустава, - добавили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Однако вскоре сбежавшего водителя отыскали – им оказалась 47-летняя женщина. Она объяснила, что перед тем, как проехать «зебру», посмотрела по сторонам, а мальчик выскочил под колеса совершенно неожиданно.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

- Наезда женщина не почувствовала. Она вышла из машины, подошла к ребенку – в этот момент к нему тут же подбежал отец, - добавили в ГИБДД. – Убедившись, что ребенок не пострадал, а пешеходы ушли, она уехала на работу.

Сейчас разбирательства продолжаются, делом занимаются сотрудники Госавтоинспекции.

Вторая авария случилась на выезде из Березовского. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Вторая авария случилась на выезде из Березовского. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Кстати, минувшим утром на выезде из Березовского водитель на иномарке насмерть сбил пешехода, после чего тоже скрылся. Но его тоже скоро нашли – им оказался 58-летний местный житель. Инспекторам он объяснил, что уехал, потому что испугался.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

ИСТОЧНИК KP.RU

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