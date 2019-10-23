В сквере у Главпочтампта установят светодиодный фонтан
В Екатеринбурге вновь переделают фонтан, который находится в сквере Попова, рядом с Главпочтамптом. Проект показала компания «Акватория 96», уже готовая приступить к его реализации.
Так он будет выглядеть днем. Фото: "Акватория 96"
- Были предусмотрены следующие решения: фильтрация и дезинфекция воды, оборотное водоснабжение, несколько водных контуров и подсветка светодиодными RGB-светильниками, - рассказали создатели на своей странице в Facebook. – Благодаря нескольким контурам и светильникам с разноцветным свечением, фонтан будет иметь возможность включения водно-светового шоу.
Днем волны смотрелись не очень эффектноФото: Алексей БУЛАТОВ
Напомним. Что во время прошлогодней реконструкции сквера вместо водного фонтана там установили световой. По вечерам его «волны» выглядели очень эффектно, однако днем это ощущение пропадало. А этим летом администрация Екатеринбурга объявила, что в сквере снова появится «водный» фонтан – на него планируют потратить 40 миллионов рублей.
А так сквер выглядел до реконструкцииФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU