В сквере у Главпочтампта установят светодиодный фонтан

СЕГОДНЯ 06:43 2019-10-23T06:44:20+03:00

Показываем, как он будет выглядеть

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В Екатеринбурге вновь переделают фонтан, который находится в сквере Попова, рядом с Главпочтамптом. Проект показала компания «Акватория 96», уже готовая приступить к его реализации.

Так он будет выглядеть днем. Фото: "Акватория 96"

- Были предусмотрены следующие решения: фильтрация и дезинфекция воды, оборотное водоснабжение, несколько водных контуров и подсветка светодиодными RGB-светильниками, - рассказали создатели на своей странице в Facebook. – Благодаря нескольким контурам и светильникам с разноцветным свечением, фонтан будет иметь возможность включения водно-светового шоу.

Днем волны смотрелись не очень эффектноФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним. Что во время прошлогодней реконструкции сквера вместо водного фонтана там установили световой. По вечерам его «волны» выглядели очень эффектно, однако днем это ощущение пропадало. А этим летом администрация Екатеринбурга объявила, что в сквере снова появится «водный» фонтан – на него планируют потратить 40 миллионов рублей.

А так сквер выглядел до реконструкцииФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU