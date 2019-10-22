2019-10-22T19:54:19+03:00
Экономика

ВТБ предлагает автомобили марки KIA со скидкой до 11%

Условия также распространяются на транспортные средства, приобретаемые по программе Trade-in, которая предполагает скидку до 200 тысяч рублей
Поделиться:
ВТБ Лизинг развивает линейку специальных предложений, учитывающих потребности клиентовВТБ Лизинг развивает линейку специальных предложений, учитывающих потребности клиентов
Изменить размер текста:

ВТБ Лизинг в рамках программы KIA Leasing предлагает автомобили KIA с корпоративными скидками до 11%. Условия также распространяются на транспортные средства, приобретаемые по программе Trade-in, которая предполагает скидку до 200 тысяч рублей. Предложение действует до конца 2019 года.

В рамках новых условий клиенты могут оформить в лизинг автомобили KIA по программе «Экспресс лизинг». Для этого потребуется минимальный пакет документов (ВТБ Лизинг не запрашивает финансовую отчетность), а сделка оформляется за один-два дня. Персональный менеджер компании поможет подготовить документы и найти самое выгодное предложение по цене автомобиля.

По программе Trade-in лизингополучатель может сдать в зачет стоимости нового автомобиля машину любой марки с пробегом. Срок владения транспортным средством по СТС должен составлять не менее 6 месяцев к моменту передачи.

«ВТБ Лизинг развивает линейку специальных предложений, учитывающих потребности клиентов. Именно поэтому мы постоянно предлагаем нашим клиентам одни из самых выгодных условий по приобретению транспортных средств в рамках совместных лизинговых программ с KIA. KIA Rio и KIA Optima регулярно входят в топ-5 самых продаваемых легковых автомобилей в нашей компании. На российском рынке это очень востребованные машины, и мы рады эффективной работе кобрендинговой программы с KIA», - прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.

ВТБ Лизинг является официальным партнером программы KIA Leasing с 2013 года. За это время в рамках нее клиентам компании – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – было передано уже более 10 тысяч автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге во время школьных каникул пройдет детский фестиваль «Время открытий»
Искали останки старинного ипподрома: в Екатеринбурге археологи раскопали парк за Дворцом молодежи
Свердловская область получила новую пожарную технику за 112 миллионов
«Плохой парень» русского балета Сергей Полунин впервые привезет в Екатеринбург Satori
Маски крика и ободки с глазами: в Кольцово задержали 60 килограмм хэллуинских товаров
Екатеринбург готовят к 75-летнему юбилею Победы
На Урале закрывают школу на карантин из-за вспышки пневмонии
«Упал в колодец и замерз»: в Екатеринбурге за погибшего в яме ребенка осудили квартального
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,99% годовых
На Урале пропал молодой блондин с голубыми глазами
«Люди до сих пор боятся спрашивать»: екатеринбуржцам помогут отыскать репрессированных родственников
Здоровый климат в вашем доме с новым ультразвуковым увлажнителем воздуха Polaris PUH 8060 TFD
Екатеринбуржцы отдали банкам больше двух тонн ненужной мелочи
Завтра на Урале завоют сирены
«Это даже не шевелилось»: свердловчанка нашла в банке с фасолью нечто