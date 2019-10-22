На Урале закрывают школу на карантин из-за вспышки пневмонии

СЕГОДНЯ 17:07 2019-10-22T17:11:05+03:00

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Ревдинскую школу №2 закрывают на карантин из-за вспышки пневмонии. В учебном заведении заболели семь учеников пятого, шестого и седьмого классов. Источник «КП-Екатеринбург» рассказал, что такое постановление по просьбе руководства школы подписал главный санитарный врач Первоуральского территориального отдела Управления Роспотребнадзора.

Дети не будут посещать школу с завтрашнего дня до второго ноября. Но учебный процесс будет продолжен - домашнее задание ученики школы № 2 во время карантина будут получать по интернету в виде роликов.

Все заболевшие ученики находятся на учете в местной поликлинике. По данным источника «КП-Екатеринбург» в последние два года число случаев заболевания пневмонией в Ревде растет. Еженедельно регистрируют 10-15 диагнозов. За девять месяцев нынешнего года - таких случаев 312. Сейчас, в сезон гриппа и ОРВИ, пневмония наиболее распространена, особенно среди детей.

ИСТОЧНИК KP.RU