2019-10-22T16:45:45+03:00
Общество

«Упал в колодец и замерз»: в Екатеринбурге за погибшего в яме ребенка осудили квартального

Инспектор знал об открытых люках и ничего не сделал
Алина СУРИНА
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Фото: СК Свердловской областиФото: СК Свердловской области
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В Екатеринбурге за погибшего в яме ребенка осудили квартального. Инспектор Орджоникидзевского района знал об открытых люках и ничего не сделал. За несколько дней до гибели мальчика он обходил принадлежащую ему территорию и обнаружил 15 открытых люков колодцев. В том числе и открытый люк заброшенный выгребной ямы у одного из домов по улице Сибирка в поселке Садовый, куда упал ребенок.

- Инспектор не принял мер к установлению собственников открытых люков с целью обязать их устраненить нарушения. Не принял меры к ограждению открытых люков как источников повышенной опасности, а также не проинформировал должностных лиц, которые могли бы принять меры по ликвидации неиспользуемой выгребной ямы, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

Трагедия произошла 28 апреля 2018 года. 10-летний мальчик упал в открытый люк выгребной ямы. Он не смог самостоятельно выбраться и из-за холодной воды погиб от переохлаждения.

Квартального осудили по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Он проведет за решеткой два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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