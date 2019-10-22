«Люди до сих пор боятся спрашивать»: екатеринбуржцам помогут отыскать репрессированных родственников

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-22T14:52:08+03:00

Музей истории Екатеринбурга проведет серию мастер-классов, где сотрудники Госаврхива расскажут о том, как и где искать информацию о пропавших репрессированных родственниках Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, где и как узнавать информацию, расскажут на серии мастер-классов в Музее истории Екатеринбурга

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Репрессии 1920 - 1950-х годов - тяжелое время, которое для многих и сейчас является запретной темой для обсуждений. Именно поэтому многие до сих пор не знают (или боятся спросить), что произошло с их родственниками. Музей истории Екатеринбурга совместно с Госархивами Урала проведет серию мастер-классов на эту тему.

- Люди к нам постоянно подходят тихонечко, спрашивают, как найти, потому что до сих пор страх этих времен очень силен, - рассказали «Комсомолке» организатор мастер-класса Татьяна Знак. - Есть даже уже очень взрослые люди, которых я буквально за руку отвожу в архив.

Специалист Государственного архива административных органов Свердловской области Илья Демаков расскажет о поиске информации о репрессированных родственниках в архивах России и стран бывшего СССР. А Нина Горелышева поделится собственным опытом многолетнего поиска своего отца: какие документы получила, где их искала и почему именно их.

- Поиски у каждого человека занимают разное время - у кого-то пару лет, у кого-то всю жизнь. Это зависит от того, как информация зафиксирована, что с человеком случилось.

Организатор мероприятия Татьяна Знак отметила, что в большинство архивов очень трудно попасть, так как большинство из них принадлежат ФСБ. И нужно составить и заполнить ряд документов, прежде чем получить доступ. В Госархиве Свердловской области с этим намного проще - получить ответы можно как при личном визите, так и по телефону.

Первый мастер-класс «Как найти репрессированных родственников?» пройдет уже в эту пятницу, 25 октября, в 16:00. Вход на него свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU