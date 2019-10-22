2019-10-22T14:29:35+03:00
Экономика

ВТБ предоставит скидку по ипотеке клиентам Гильдии риелторов Курганской области

До 31 декабря клиенты ведущих агентств недвижимости региона, входящих в гильдию, смогут получить сниженную ставку по ипотеке
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За девять месяцев 2019 года банк выдал в Курганской области ипотеку на сумму более 1 млрд рублейЗа девять месяцев 2019 года банк выдал в Курганской области ипотеку на сумму более 1 млрд рублей
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ВТБ запустил партнерскую программу с Гильдией риелторов Курганской области. До 31 декабря 2019 года клиенты ведущих агентств недвижимости региона, входящих в гильдию, смогут получить сниженную на 0,3 п.п. ставку по ипотеке в ВТБ.

Дисконт в размере 0,3 п.п. предоставляется клиентам, отправившим заявку на ипотеку через любую из компаний - участников гильдии, включающей агентства «Ступени», «Консул», «Город 45», «Успех», «Наш дом», «Есенкова и Компания», «Наш городок», «Горизонт». Скидка распространяется на все ипотечные продукты ВТБ, кроме программ «Рефинансирование» и «Ипотека с господдержкой».

«Для нас стратегически важно, чтобы курганские клиенты могли приобрести квартиру в ипотеку по наиболее выгодным ценовым параметрам. Поэтому совместно с партнерами мы представляем программу со сниженной ставкой. Мы уверены, что такое решение позволит семьям решить жилищный вопрос в кратчайшие сроки», - прокомментировал Эдуард Громов, управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях.

«Сотрудничество с ВТБ очень ценно для нас. Мы благодарны банку за те условия, которые он предоставляет клиентам агентств недвижимости, входящих в Гильдию риелторов Курганской области. Наша партнерская программа - еще один шаг в сторону совершенствования рынка ипотечного кредитования», - отметил Денис Козлов, президент Гильдии риелторов Курганской области.

В настоящее время оформить ипотечный кредит в ВТБ можно по ставке от 8,9 %. За девять месяцев 2019 года банк выдал в Курганской области ипотеку на сумму более 1 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 35 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

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