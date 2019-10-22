Завтра на Урале завоют сирены

СЕГОДНЯ 12:13 2019-10-22T12:14:23+03:00

Во всех городах региона пройдет проверка системы оповещения населения при ЧП

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В среду, 23 октября, во всех городах Свердловской области будет проводиться проверка системы оповещения населения при ЧП. Из-за этого в 11:30 запустят сирены, сообщает ngzt.ru.

- Просим жителей сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, - отметили в МЧС по Свердловской области. – Просим с пониманием отнестись к технической проверке.

А в ночь с 23 на 24 октября с 02:05 до 02:10 на телеканале ОТВ будет включена заставка: «Главное управление МЧС России по Свердловской области информирует», а также передача «бегущей строки»: «Производится техническая проверка системы оповещения Свердловской области».

Отметим, что подобному испытанию подвергались жители Чкаловского района на прошлой неделе, 16 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU