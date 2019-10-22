Завтра на Урале завоют сирены
В среду, 23 октября, во всех городах Свердловской области будет проводиться проверка системы оповещения населения при ЧП. Из-за этого в 11:30 запустят сирены, сообщает ngzt.ru.
- Просим жителей сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, - отметили в МЧС по Свердловской области. – Просим с пониманием отнестись к технической проверке.
А в ночь с 23 на 24 октября с 02:05 до 02:10 на телеканале ОТВ будет включена заставка: «Главное управление МЧС России по Свердловской области информирует», а также передача «бегущей строки»: «Производится техническая проверка системы оповещения Свердловской области».
Отметим, что подобному испытанию подвергались жители Чкаловского района на прошлой неделе, 16 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU