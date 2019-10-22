ПСБ выступил стратегическим партнером Всероссийского форума предпринимателей XV Съезд лидеров «Опоры России» в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-22T11:18:12+03:00

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Промсвязьбанк выступил стратегическим партнером Всероссийского форума предпринимателей «XV Съезд лидеров «Опоры России», который прошел в 16 по 19 октября 2019 г в Екатеринбурге.

В рамках форума ПСБ представил фотовыставку «Бизнес в объективе». Все 19 участников – представители уральского бизнеса: владельцы и руководители небольших производственных предприятий, логистических центров, кафе, винных лавок, консалтинговых, юридических и event-агентств, производителей различных товаров.

Фото: предоставлено Промсвязьбанком

Ринат Иржанов, Управляющий Уральским филиалом ПСБ: «Мы не можем остаться в стороне, когда проходят события, подобные Всероссийскому форуму предпринимателей «Съезд лидеров Опоры России». Уже не в первый год мы являемся стратегическими партнерами Опоры России, которая стремится на государственном уровне выработать наиболее эффективные пути развития предпринимательства в России. ПСБ-банк традиционно поддерживает малый и средний бизнес, амбициозные и инновационные проекты, предоставляя комплексное банковское обслуживание, высокотехнологичные банковские продукты и услуги. Проекту «Бизнес в объективе» в 2019 году исполнилось 5 лет. Он направлен на популяризацию роли предпринимательства в социально-экономическом развитии страны и через фотографию показывает обществу лицо малого и среднего бизнеса, его повседневную жизнь. За это время в проекте приняло участие более 800 бизнесменов со всей страны и было проведено около 200 выставок от Владивостока до Калининграда. Наш фото-проект – форма, которой мы выражаем уважение и поддержку российским предпринимателям».

В рамках пленарного заседания ПСБ представил результаты Индекса Опоры RSBI по итогам 2 квартала 2019 года. «Исследование бизнес-самочувствия МСБ и другие проекты, которые мы реализуем вместе с предпринимателями, исключительно важны для банка. Они позволяют банку чувствовать потребности бизнеса, своевременно реагировать на запросы предпринимателей, создавая актуальные продукты и лучшие условия для обслуживания», - комментирует Управляющий Уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов.

Интерес участников форума вызвал круглый стол «Реализация национального проекта по поддержке предпринимательства. Государственные программы финансирования бизнеса в регионе», организованный ПСБ. Свои программы представили Фонд поддержки предпринимательства, региональный Фонд развития промышленности, Фонд развития моногородов. ПСБ рассказал об основных параметрах и реализации Программы льготного кредитования МСП.

Фото: предоставлено Промсвязьбанком

Юлия Власова, заместитель управляющего Уральским ф-лом ПСБ: «По состоянию на 1 октября 2019 года общая сумма заключенных договоров по программе льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" составила в ПСБ 7,9 млрд руб., общая сумма выданных средств – 6,5 млрд руб. Предприниматели получают льготные кредиты в по ставке не более 8,5%. Мы видим интерес со стороны бизнеса к программам государственной поддержки. Очень важно помочь предпринимателям

разобраться в критериях программ, подобрать подходящую для своего проекта, поддержать на этапе подготовки документов»