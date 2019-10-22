2019-10-22T11:18:12+03:00
Общество

ПСБ выступил стратегическим партнером Всероссийского форума предпринимателей XV Съезд лидеров «Опоры России» в Екатеринбурге

В рамках форума ПСБ представил фотовыставку «Бизнес в объективе»
Поделиться:
Фото: предоставлено ПромсвязьбанкомФото: предоставлено Промсвязьбанком
Изменить размер текста:

Промсвязьбанк выступил стратегическим партнером Всероссийского форума предпринимателей «XV Съезд лидеров «Опоры России», который прошел в 16 по 19 октября 2019 г в Екатеринбурге.

В рамках форума ПСБ представил фотовыставку «Бизнес в объективе». Все 19 участников – представители уральского бизнеса: владельцы и руководители небольших производственных предприятий, логистических центров, кафе, винных лавок, консалтинговых, юридических и event-агентств, производителей различных товаров.

Фото: предоставлено Промсвязьбанком

Фото: предоставлено Промсвязьбанком

Ринат Иржанов, Управляющий Уральским филиалом ПСБ: «Мы не можем остаться в стороне, когда проходят события, подобные Всероссийскому форуму предпринимателей «Съезд лидеров Опоры России». Уже не в первый год мы являемся стратегическими партнерами Опоры России, которая стремится на государственном уровне выработать наиболее эффективные пути развития предпринимательства в России. ПСБ-банк традиционно поддерживает малый и средний бизнес, амбициозные и инновационные проекты, предоставляя комплексное банковское обслуживание, высокотехнологичные банковские продукты и услуги. Проекту «Бизнес в объективе» в 2019 году исполнилось 5 лет. Он направлен на популяризацию роли предпринимательства в социально-экономическом развитии страны и через фотографию показывает обществу лицо малого и среднего бизнеса, его повседневную жизнь. За это время в проекте приняло участие более 800 бизнесменов со всей страны и было проведено около 200 выставок от Владивостока до Калининграда. Наш фото-проект – форма, которой мы выражаем уважение и поддержку российским предпринимателям».

В рамках пленарного заседания ПСБ представил результаты Индекса Опоры RSBI по итогам 2 квартала 2019 года. «Исследование бизнес-самочувствия МСБ и другие проекты, которые мы реализуем вместе с предпринимателями, исключительно важны для банка. Они позволяют банку чувствовать потребности бизнеса, своевременно реагировать на запросы предпринимателей, создавая актуальные продукты и лучшие условия для обслуживания», - комментирует Управляющий Уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов.

Интерес участников форума вызвал круглый стол «Реализация национального проекта по поддержке предпринимательства. Государственные программы финансирования бизнеса в регионе», организованный ПСБ. Свои программы представили Фонд поддержки предпринимательства, региональный Фонд развития промышленности, Фонд развития моногородов. ПСБ рассказал об основных параметрах и реализации Программы льготного кредитования МСП.

Фото: предоставлено Промсвязьбанком

Фото: предоставлено Промсвязьбанком

Юлия Власова, заместитель управляющего Уральским ф-лом ПСБ: «По состоянию на 1 октября 2019 года общая сумма заключенных договоров по программе льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" составила в ПСБ 7,9 млрд руб., общая сумма выданных средств – 6,5 млрд руб. Предприниматели получают льготные кредиты в по ставке не более 8,5%. Мы видим интерес со стороны бизнеса к программам государственной поддержки. Очень важно помочь предпринимателям

разобраться в критериях программ, подобрать подходящую для своего проекта, поддержать на этапе подготовки документов»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Здоровый климат в вашем доме с новым ультразвуковым увлажнителем воздуха Polaris PUH 8060 TFD
Екатеринбуржцы отдали банкам больше двух тонн ненужной «мелочи»
Завтра на Урале завоют сирены
«Это даже не шевелилось»: свердловчанка нашла в банке с фасолью нечто
«Все идет по плану»: тротуары на центральных улицах Екатеринбурга починят к декабрю
В 2020 году в Екатеринбурге появятся два новых детских садика
Три сквера в Екатеринбурге защитили от застройки
Лучшими картами с картами с продуктами лояльности признан продукт Альфа-Банка
Депутаты Гордумы отказались от новых ставок налога на жилье в Екатеринбурге
На Урале за хранение и продажу наркотиков под суд отправили двух молодых девушек
«Галамарт» подарит автомобиль на праздничном открытии магазина в Каменске-Уральском
Свердловские энергетики банкротят сады за долги в 34 миллиона
Свердловская прокуратура заставила УК выплатить малышу 70 тысяч за падение с лестницы
В Екатеринбурге пожарная машина, которая ехала на вызов, протаранила четыре легковушки
Сбил и уехал: полиция разыскивает свидетелей ДТП на выезде из Березовского, где переехали пешехода
Уральца, продавшего больше 7,5 тысяч бутылок «паленого» алкоголя, отправили под суд
«Нужна медпомощь»: под Екатеринбургом уже неделю ищут девушку в бежевой шапке со стразами
Больше, чем у учителей, но меньше, чем у ученых: свердловскстат подсчитал среднюю зарплату уральцев
На Химмаше иномарка сбила бабушку с внуком, которые переходили дорогу по «зебре»
Спасли 50 человек: на заводе в Верхней Пышме разлилась жидкая медь
Пятое поражение подряд: казанский «Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в домашнем матче
Банк УРАЛСИБ запустил карту «Прибыль» во всех отделениях
Два человека в больнице: на Серовском тракте грузовик не поделил дорогу с иномаркой