В 2020 году в Екатеринбурге появятся два новых детских садика
В Екатеринбурге планируют построить два новых детских сада. Один, в три этажа и на 257 мест, появится на Эльмаше, рядом со школой № 167 по улице Фрезеровщиков. Там же будут ясли для малышей. Второй будет находиться в новом микрорайоне Светлый, и рассчитан на 250 мест.
- Если на первый детский сад планируется потратить 259 миллионов рублей, то на второй – 241 миллион, - отмечается в документах, которые опубликованы на сайте госзакупок. – Оба объекта должны сдать до 15 декабря следующего года.
Отметим, что садика на Эльмаше родители дошколят ждали три года – его планировали построить еще в 2016 году, но он так и не попал в программу.
ИСТОЧНИК KP.RU