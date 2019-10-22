В 2020 году в Екатеринбурге появятся два новых детских садика

СЕГОДНЯ 11:15 2019-10-22T11:17:28+03:00

В Екатеринбурге в следующем году построят два новых детских сада, на Эльмаше и в Солнечном Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге планируют построить два новых детских сада. Один, в три этажа и на 257 мест, появится на Эльмаше, рядом со школой № 167 по улице Фрезеровщиков. Там же будут ясли для малышей. Второй будет находиться в новом микрорайоне Светлый, и рассчитан на 250 мест.

- Если на первый детский сад планируется потратить 259 миллионов рублей, то на второй – 241 миллион, - отмечается в документах, которые опубликованы на сайте госзакупок. – Оба объекта должны сдать до 15 декабря следующего года.

Отметим, что садика на Эльмаше родители дошколят ждали три года – его планировали построить еще в 2016 году, но он так и не попал в программу.

ИСТОЧНИК KP.RU