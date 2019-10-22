2019-10-22T11:05:36+03:00
Экономика

Лучшими картами с картами с продуктами лояльности признан продукт Альфа-Банка

Специалисты присудили Альфа-Банку престижную награду Frank Banking Reward Award 2019
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Всего в рейтинге были представлены 38 банковВсего в рейтинге были представлены 38 банковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты присудили Альфа-Банку престижную награду Frank Banking Reward Award 2019 за лучшую линейку карт с reward-программами. Специалисты подчеркнули, что продукт банка максимально прост и понятен, а также удобен для использования.

18 октября этого года эксперты из Frank RG опубликовали результаты исследования на тему «Банковские карты с reward-программами в России 2019», где предоставили данные проверки российских банков по программам лояльности, которые начисляли своим клиентам бонусы за пользование картой. Отмечается, что всего в рейтинге были представлены 38 банков, а также некоторый крупные компании (Билайн, Яндекс и пр.).

Рейтинг основывался на бонусах, которые банки и компании предоставляли своим клиентам за два года без учета затрат на обслуживание карты. К таким критериям относится кэшбек, бонусные баллы и пр.

Руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач добавил, что в банке стараются придерживаться принципа максимальной прозрачности, а продукты компании очень просты в использовании. Он подчеркнул, что в банке очень рады полученной высокой оценки от экспертов рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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